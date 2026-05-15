Москва15 маяВести.На фоне визита президента США Дональда Трампа в Китай официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выступил с заявлением о "предателях" в соцсети Х.
Тот, кто предает тайно, будет разоблачен публичнонаписал Багаи
Корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер обратила в соцсети Х внимание на то, что публикация Багаи появилась в момент, когда американская и китайская сторона ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием.