Москва15 маяВести.Семья Усольцевых, которая пропала в сибирской тайге в сентябре 2025 года, могла инсценировать свою смерть. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал блогер Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках россиян.
По его словам, глава семьи Сергей был очень серьезный человек, и круг его общения был соответствующий.
Они могли инсценировать свою смерть. Сейчас Усольцевы, возможно, находятся в Новосибирске или Екатеринбургедобавил Андрюшенков
В качестве одного их аргументов в защиту этой версии он привел тот факт, что в машине пропавших были найдены их вещи. Он предположил, что Усольцевы специально сделали так, чтобы следствие шло по ложному следу.
Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропала 28 сентября 2025 года у поселка Кутурчин во время турпохода к горе Буратинка в Красноярском крае. Участие в их поисках принимали более 1,4 тыс. человек. Мероприятия возобновятся, как только в регионе сойдет снег.