Все могло быть подстроено: блогер выдвинул новую версию пропажи Усольцевых Блогер Андрюшенков: пропавшие в тайге Усольцевы могли инсценировать свою смерть

Москва15 мая Вести.Семья Усольцевых, которая пропала в сибирской тайге в сентябре 2025 года, могла инсценировать свою смерть. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал блогер Александр Андрюшенков, принимавший участие в поисках россиян.

По его словам, глава семьи Сергей был очень серьезный человек, и круг его общения был соответствующий.

Они могли инсценировать свою смерть. Сейчас Усольцевы, возможно, находятся в Новосибирске или Екатеринбурге добавил Андрюшенков

В качестве одного их аргументов в защиту этой версии он привел тот факт, что в машине пропавших были найдены их вещи. Он предположил, что Усольцевы специально сделали так, чтобы следствие шло по ложному следу.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропала 28 сентября 2025 года у поселка Кутурчин во время турпохода к горе Буратинка в Красноярском крае. Участие в их поисках принимали более 1,4 тыс. человек. Мероприятия возобновятся, как только в регионе сойдет снег.