Эксперт оценил шансы найти в тайге следы Усольцевых после схода снега Походник Трепуков: после схода снега в тайге сложно будет найти пропавшую семью

Москва14 мая Вести.Следы пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых будет сложно обнаружить после схода снега, заявил РИА Новости опытный походник Александр Трепуков.

Я сам хожу в тайгу в разное время года. Когда сходит снег после зимы, все вокруг серое, сливается. Естественно, что после схода покрова картина меняется, совсем не то, что было осенью. Тяжело будет найти следы сказал собеседник агентства

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски не дали никаких результатов. Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося - несчастный случай.