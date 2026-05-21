Москва21 маяВести.Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" планируют использовать новое оборудование при возобновлении поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в горном хребте Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил региональный представитель отряда Владислав Величко. Поиски должны возобновиться в мае.
Мы будем дорабатывать историю поиска семьи Усольцевых непосредственно на месте, применяя новое оборудование, которое теперь позволяет нам работать в горной местностирассказал Величко., добавив, что раньше подобного оборудования просто не было
По его словам, новое оборудование позволяет отправлять дроны на гораздо большие расстояния благодаря улучшенному качеству связи: мощная антенна на машине дает возможность дрону удаляться на 8 км и дальше. Кроме того, волонтеры будут использовать промышленный беспилотник, который может работать в любых погодных условиях и позволит обследовать местность более детально. Для автономной работы на месте у отряда также есть полноприводный автомобиль с холодильником и всем необходимым для многодневной работы.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их 5-летняя дочь исчезли в сентябре 2025 года. Активные поиски начались через несколько дней, когда Ирина не вышла на работу. В машине семьи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Пропавшие были одеты в легкую одежду, а по дороге к горе их видели двое туристов. Телефон Сергея последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.
Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.