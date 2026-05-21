"ЛизаАлерт" применит новое оборудование для поисков семьи Усольцевых "ЛизаАлерт" будет использовать дроны на дальние расстояния для поиска Усольцевых

Москва21 мая Вести.Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" планируют использовать новое оборудование при возобновлении поисков семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в горном хребте Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил региональный представитель отряда Владислав Величко. Поиски должны возобновиться в мае.

Мы будем дорабатывать историю поиска семьи Усольцевых непосредственно на месте, применяя новое оборудование, которое теперь позволяет нам работать в горной местности рассказал Величко., добавив, что раньше подобного оборудования просто не было

По его словам, новое оборудование позволяет отправлять дроны на гораздо большие расстояния благодаря улучшенному качеству связи: мощная антенна на машине дает возможность дрону удаляться на 8 км и дальше. Кроме того, волонтеры будут использовать промышленный беспилотник, который может работать в любых погодных условиях и позволит обследовать местность более детально. Для автономной работы на месте у отряда также есть полноприводный автомобиль с холодильником и всем необходимым для многодневной работы.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их 5-летняя дочь исчезли в сентябре 2025 года. Активные поиски начались через несколько дней, когда Ирина не вышла на работу. В машине семьи не нашли туристического снаряжения, зато обнаружили крупную сумму денег. Пропавшие были одеты в легкую одежду, а по дороге к горе их видели двое туристов. Телефон Сергея последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.

Основной версией случившегося остается несчастный случай. Также выдвигались предположения о том, что туристы могли стать жертвами преступления, поэтому их тела не нашли.