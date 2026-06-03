Связистов и картографов привлекут к поискам семьи Усольцевых в Красноярском крае

В "ЛизаАлерт" рассказали, кого задействуют в возобновленных поисках Усольцевых Связистов и картографов привлекут к поискам семьи Усольцевых в Красноярском крае

Москва3 июн Вести.Картографы и связисты будут задействованы при возобновлении поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, сообщила ТАСС представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Спасатели со следователями и волонтерами планируют в июне повторно выезжать на поиски семьи.

В случае выезда на место будут задействованы пилоты БПЛА и профильные специалисты - оперативные картографы и связисты сказала Чооду

Массовые поиски семьи планируют начать, когда в Кутурчинском Белогорье сойдет снег.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.