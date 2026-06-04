Москва4 июнВести.Основной версией исчезновения семьи Усольцевых во время туристического похода в Красноярском крае остается несчастный случай, заявили в беседе с ТАСС в ГСУ СК России по региону.
Поиски пропавших продолжаются, в них задействованы около 80 человек, в том числе силовики, специалисты Госохотнадзора и волонтеры.
Основная версия - несчастный случайприводит агентство данные ведомства
Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года.
Выдвигалось предположение, что их могли похитить, однако подтверждения этому следственные органы не нашли.