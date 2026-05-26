СК: версии о побеге и похищении семьи Усольцевых не подтвердились

Москва26 мая Вести.Следственный комитет заявил, что версия похищения семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье, не нашла подтверждения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Изначально следствие рассматривало несколько основных причин исчезновения семьи – несчастный случай, побег и криминальные версии, в том числе похищение.

Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения сообщили в ведомстве

В настоящее время следователи отрабатывают иные криминальные версии произошедшего с семьей.

Поиски семьи ведут местные волонтеры. Они обследовали свыше 7 тысяч квадратных километров труднопроходимой тайги в районе скал Буратинка и Мальвинка и сделали свыше 13 тысяч фотоснимков с квадрокоптера.

Предположительно Усольцевы могли пойти к горе Мальвинка, где стоит "Камень желаний".