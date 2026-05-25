Москва25 маяВести.Спасатели продолжают поиск семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года.
За прошедшие сутки сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 кв. километров труднопроходимой горной тайги в районе скал Буратинка и Мальвинка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение отряда "Спасатель".
Спасатели обследовали 7 кв. км труднопроходимой местности в горах Кутурчинского Белогорья… Поиски не дали результатовговорится в сообщении
Им на помощь выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Также на место выехали сотрудники Следственного комитета РФ.
По одной из версий Усольцевы могли пойти к горе Мальвинка, где стоит "Камень желаний".
Ранее альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавшей семьи сообщал, что в этом районе уже пропадали люди. Он предположил, что Усольцевы могли столкнуться с нелегальными золотодобытчиками, черными лесорубами или беглыми заключенными.