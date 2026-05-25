Спасатели обследовали 7 кв. км непроходимой тайги в поисках Усольцевых 7 кв. км труднопроходимой тайги обследовали спасатели в поисках семьи Усольцевых

Москва25 мая Вести.Спасатели продолжают поиск семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года.

За прошедшие сутки сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 кв. километров труднопроходимой горной тайги в районе скал Буратинка и Мальвинка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение отряда "Спасатель".

Им на помощь выдвинулись добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Также на место выехали сотрудники Следственного комитета РФ.

По одной из версий Усольцевы могли пойти к горе Мальвинка, где стоит "Камень желаний".

Ранее альпинист Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавшей семьи сообщал, что в этом районе уже пропадали люди. Он предположил, что Усольцевы могли столкнуться с нелегальными золотодобытчиками, черными лесорубами или беглыми заключенными.