Москва25 маяВести.За два дня поисков семьи Усольцевых волонтеры сделали более 13 тысяч фотоснимков с квадрокоптера. Об этом ТАСС сообщил представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
Поиски ведутся в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Только в минувшие сутки сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 квадратных километров горной тайги в районе скал Буратинка и Мальвинка. Также на место выехали сотрудники Следственного комитета РФ.
Общий трек полетов БПЛА за два дня порядка 337 км, 13 533 фото сделаносообщила Чооду
По одной из версий Усольцевы могли пойти к горе Мальвинка, где стоит "Камень желаний".
Поиски пока не дали результатов.