За два дня поисков семьи Усольцевых сделано более 13 тыс. фотоснимков с БПЛА

Свыше 13 тыс. фото сделали волонтеры с БПЛА за два дня поисков семьи Усольцевых За два дня поисков семьи Усольцевых сделано более 13 тыс. фотоснимков с БПЛА

Москва25 мая Вести.За два дня поисков семьи Усольцевых волонтеры сделали более 13 тысяч фотоснимков с квадрокоптера. Об этом ТАСС сообщил представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

Поиски ведутся в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Только в минувшие сутки сотрудники Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали 7 квадратных километров горной тайги в районе скал Буратинка и Мальвинка. Также на место выехали сотрудники Следственного комитета РФ.

Общий трек полетов БПЛА за два дня порядка 337 км, 13 533 фото сделано сообщила Чооду

По одной из версий Усольцевы могли пойти к горе Мальвинка, где стоит "Камень желаний".

Поиски пока не дали результатов.