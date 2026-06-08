Следком показал кадры подготовки и поисков семьи Усольцевых СК опубликовал видео с места поисков пропавшей семьи Усольцевых

Москва8 июн Вести.Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии выложило на платформе MAX ролик с места, где ищут семью Усольцевых. Туристы пропали осенью 2025 года, отправившись в поход.

В настоящее время в целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия говорится в публикации

На кадрах видно, как участники готовятся к операции, слушают инструктаж, а затем обследуют местность – им помогают служебные собаки.

Поиски идут в гористой, покрытой лесом местности, где много крупных валунов. Снег уже сошел, земля покрыта травой.

Семья Усольцевых - супруги и их пятилетняя дочь - отправилась в поход с окраины поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Через два дня родственники забили тревогу, так как туристы перестали выходить на связь.

Поиски в прошлом году пришлось приостановить из-за плохой погоды. Сейчас их возобновили. В операции участвуют около 80 человек: спасатели, силовики, охотнадзор, отряд "ЛизаАлерт" и волонтеры. Применяют беспилотники, вездеходы, мототранспорт и криминалистическая техника.

Расследование уголовного дела продолжается.