Представителей СМИ не допустят к месту поисков Усольцевых

Журналистам закрыли доступ к месту поисков Усольцевых Представителей СМИ не допустят к месту поисков Усольцевых

Москва5 июн Вести.Место проведения поисковой операции в Кутурчинском Белогорье, где продолжают искать исчезнувшую в сентябре прошлого года семью Усольцевых, стало недоступным для прессы и неподготовленных добровольцев.

Об этом заявила представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду в беседе с ТАСС.

Сотрудница отряда пояснила, что данная мера введена в целях обеспечения личной безопасности граждан и повышения результативности самих работ.

По словам Чооду, на текущем этапе к поисковым мероприятиям привлекаются исключительно профильные специалисты, выполняющие узконаправленные задачи.

В связи с этим было принято решение ограничить доступ на территорию для журналистов и волонтеров, не обладающих специальной подготовкой и снаряжением.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в горно-таежной местности районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.