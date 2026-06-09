В СК рассказали, зачем оцепили район поисков Усольцевых В СК объяснили назначение блокпоста в месте поисков Усольцевых

Москва9 июн Вести.Блокпост в месте поисков пропавшей семьи Усольцевых установили, чтобы исключить присутствие посторонних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможно специалистам спокойно проводить поиски приводит агентство сообщение СК

Ранее сообщалось, что журналистам закрыли доступ к месту поисков Усольцевых.

Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.