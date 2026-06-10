Найденные в зоне поиска Усольцевых вещи проверят на принадлежность этой семье

В зоне поиска семьи Усольцевых в тайге под Красноярском обнаружены вещи Найденные в зоне поиска Усольцевых вещи проверят на принадлежность этой семье

Москва10 июн Вести.В зоне поисков пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых обнаружены вещи, которые проверят на принадлежность этой семье, передает ТАСС со ссылкой на краевой главк СК.

В ведомстве также сообщили, что поиски приостановлены для анализа проведенных работ, а всего было обследовано около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги.

В зоне поисков Усольцевых обнаружены вещи, которые проверят на принадлежность этой семье говорится в сообщении

В ГСУ СК по региону также рассказали, что установленный на месте возобновленных поисков блокпост снят. Ранее он появился для того, чтобы не допускать посторонних людей в зону работы специалистов.

Семья Усольцевых – супруги и их маленькая дочь – пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. Масштабные поиски пока результатов не дали.

Ранее была высказана версия, что Усольцевы могли быть иностранными разведчиками.