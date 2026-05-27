Москва27 маяВести.Спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых, пройдя за это время 28 квадратных километров горной тайги. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ "Спасатель".
Поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе с 23 по 26 мая вели спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по заявке полиции.
В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности
К сожалению, спасателям не удалось обнаружить следы пропавшей семьи.
26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения.
Ранее сообщалось, что к анализу фотоснимков, сделанных волонтерами с квадрокоптера, привлекли нейросеть. С ее помощью удалось проанализировать свыше 20 тысяч фотографий из Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых.
Далее группа просмотра сделает более глубокий анализ полученных изображений, а затем волонтеры начнут готовиться к следующему выезду.