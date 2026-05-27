Спасатели обследовали 28 кв. км горной тайги за три дня поисков семьи Усольцевых

Москва27 мая Вести.Спасатели завершили трехдневные поиски семьи Усольцевых, пройдя за это время 28 квадратных километров горной тайги. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ "Спасатель".

Поиски пропавшей семьи в Манско-Уярском муниципальном округе с 23 по 26 мая вели спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по заявке полиции.

В условиях сложного рельефа и густой тайги, на квадроциклах и пешком, спасатели за эти дни обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности сказано в сообщении учреждения в MAX

К сожалению, спасателям не удалось обнаружить следы пропавшей семьи.

26 мая краевые спасатели вернулись в свои подразделения.

Ранее сообщалось, что к анализу фотоснимков, сделанных волонтерами с квадрокоптера, привлекли нейросеть. С ее помощью удалось проанализировать свыше 20 тысяч фотографий из Кутурчинского Белогорья, где осенью 2025 года пропала семья Усольцевых.

Далее группа просмотра сделает более глубокий анализ полученных изображений, а затем волонтеры начнут готовиться к следующему выезду.