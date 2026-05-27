Снимки с места пропажи Усольцевых под Красноярском проанализировала нейросеть

Москва27 мая Вести.Нейросеть проанализировала больше 20 тысяч фотоснимков, сделанных волонтерами с квадрокоптера за несколько дней поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье под Красноярском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя отряда "ЛизаАлерт" Серафиму Чооду.

По ее словам, такое количество снимков удалось сделать благодаря новому оборудованию: беспилотному комплексу и коптеру. Длина треков записанного маршрута составила около 380 км.

Сейчас материалы проанализированы нейросетью. Скорость ее работы – 0,4 секунды на снимок рассказала волонтер

По словам Чооду, далее группа просмотра сделает более глубокий анализ полученных снимков, а затем волонтеры начнут готовиться к следующему выезду.

Ранее сообщалось, что три дня, с 23 по 26 мая, спасатели, следователи и волонтерыи повторно выезжали на поиски семьи Усольцевых.

За эти дни было обследовано 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности, сообщило КГКУ "Спасатель" в мессенджере MAX. Пока поиски не увенчались успехом: следов пропавшей семьи обнаружить не удалось.

Ирина, Сергей Усольцевы и их 5-летняя дочь пропали в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье.