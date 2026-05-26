Москва26 мая Вести.Пропавшая в Красноярском крае в сентябре 2025 года семья Усольцевых могла погибнуть от рук браконьеров. Такую версию выдвинул в беседе с aif.ru кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Он предположил, что Усольцевы случайно стали свидетелями преступления и поэтому их решили убрать.

Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров, охотников, которые добывали зверя без лицензии. Они могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и, чтобы скрыть незаконный промысел, их могли убить цитирует Иванникова издание

Подполковник запаса МВД также допустил, что семья стала случайной жертвой: возможно, охотники просто перепутали силуэт человека с силуэтом животного и выстрелили. Осознав содеянное, браконьеры могли спрятать тела из страха и нежелания нести уголовную ответственность.

Ранее СК сообщил, что версии о побеге и похищении семьи Усольцевых не подтвердились.