Москва29 мая Вести.Исследователь Валентин Дегтерев допустил, что семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге в сентябре 2025 года, могла погибнуть от угарного газа. Об этом он рассказал в комментарии для aif.ru.

Он сообщил, что на скриншоте видео, сделанного в первых числах октября прошлого года, обнаружил в одной из расщелин у подножия горы подозрительный объект, напоминающий лежащего человека. По его словам, поисковики прошли мимо и не обратили внимания на расщелину.

В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя рассказал исследователь

Он предположил, что семья могла стать жертвой медведя. Тело по крайней мере одного из Усольцевых зверь мог кинуть в эту яму и забросать ветками.

Кроме того, Усольцевы могли забраться в пещеру, развести костер и погибнуть от угарного газа. Либо просто упасть в щель скале. Не исключил Дегтярев и убийство семьи.

Ранее региональные спасатели завершили трехдневный этап поисков, обследовав 28 квадратных километров горного леса в Манско-Уярском муниципальном округе. К поискам также подключили современные технологии – более 20 тысяч фотоснимков проанализирует нейросеть.