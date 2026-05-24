Москва24 мая Вести.Пропавшая восемь месяцев назад семья Усольцевых могла погибнуть из-за сбоя в навигаторе. К таким выводам пришли в "АиФ".

При анализе маршрута исчезнувшей в тайге семьи ИИ сообщил, что в рельефе в 1,5 километра от машины пропавших есть аномалия. Скальные выходы курумника в урочище Буратинка образуют пустоты, которые скрыты под слоем дерна.

При низком заряде устройства погрешность GPS-позиционирования возрастает до 50 метров.

В условиях густой тайги и скалистого ландшафта такая ошибка на карте превращает безопасную тропу в обрыв, который на экране гаджета отображается как продолжение пути говорится в сообщении

Если навигатор сбился, он мог привести людей к пропасти, которая сверху представлялась как монолитная поверхность.

Мать, отец и 5-летняя дочь Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в Красноярском крае недалеко от поселка Кутурчин. Поиски результатов не дали. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Одной из версий остается несчастный случай.

Поиски пропавших возобновились после схода снега.