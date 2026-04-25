Специалист рассказал, какой способ может помочь в поисках Усольцевых Экс-следователь Козлов: сотовые операторы смогут помочь в поисках Усольцевых

Москва25 апр Вести.Сотовые операторы могут помочь в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, предоставить сведения об абонентах и их телефонных звонках в данной местности, заявил РИА Новости бывший следователь СК России Василий Козлов.

Если речь идет об исчезновении недалеко от населенного пункта, то следственный орган может запросить так называемый "купол"​​ у всех операторов сотовой связи сказал Козлов

Он пояснил, что данная информация даст понять, кто находился в день пропажи семьи в данной местности.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе деревни Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией случившегося остается несчастный случай.