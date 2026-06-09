Пропавшие Усольцевы могли работать на иностранные спецслужбы, заявил эксперт Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли быть иностранными разведчиками

Москва9 июн Вести.Супруги Усольцевы, пропавшие в Красноярском крае, могли быть иностранными разведчиками. Такое предположение в беседе c NEWS.ru высказал кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, Усольцевы могли сбежать из России, чтобы уйти от правосудия и запутать следствие. Из этого эксперт делает вывод: муж был агентом иностранной разведки, а жена ему помогала. В истории бывали примеры, когда разведчиками работали целые семьи.

Усольцевы могли сбежать из страны, чтобы скрыться от российской судебно-правоохранительной системы и запутать следствие. Все это позволяет делать выводы, что глава семьи работал на иностранную разведку, а жена была его помощницей цитирует Олега Иванникова NEWS.ru

По мнению эксперта, пятилетняя дочь использовалась супругами как прикрытие - пара с ребенком традиционно вызывает меньше подозрений у контрразведки.

Иванников также обратил внимание, что старший сын Сергея Усольцева живет в США. Через него могли осуществляться контакты с ЦРУ, а сам мужчина, возможно, был агентом сразу нескольких спецслужб.

По мнению эксперта, именно поэтому семью сейчас так активно разыскивают. Все действия Усольцевых укладываются в "азбуку разведчика" - когда агент должен незаметно покинуть страну.