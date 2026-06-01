Москва1 июн Вести.Зафиксированный в районе горы Алат сигнал мобильного телефона, принадлежавшего пропавшему Сергей Усольцеву, преступники могли произвести намеренно, чтобы запутать следствие. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на исследователя Валентина Дегтярева.

Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападёт. Но ошибся приводятся слова Дегтярева

По мнению эксперта, гора Алат находится в стороне от маршрута семейства Усольцевых, и появление сигнала там выглядит, как продуманная попытка отвести поисковиков в ложном направлении.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись.

Валентин Дегтярев считает, что убийство произошло в конкретном месте встречи, куда Усольцев отправился для передачи денег предполагаемым преступникам.