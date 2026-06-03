В "ЛизаАлерт" опровергли сообщения о сигнале телефона Усольцевы

Информация о сигнале телефона главы семьи Усольцевых ложная В "ЛизаАлерт" опровергли сообщения о сигнале телефона Усольцевы

Москва3 июн Вести.Информация о сигнале телефона главы семьи в 30 км от места пропажи семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае не соответствует действительности, сообщила ТАСС представитель отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

В соцсетях появилась информация о сигнале телефона Сергея, который был пойман в селе Ивановка, в 30 км от места пропажи семьи.

Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности сказала Чооду

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.