Криминалист Игнатов считает, что пропавшие в тайге Усольцевы сбежали в США

Криминалист Игнатов: искать без вести пропавших Усольцевых стоит в США Криминалист Игнатов считает, что пропавшие в тайге Усольцевы сбежали в США

Москва24 июл Вести.Сергей, Ирина и маленькая Арина Усольцевы, пропавшие в Красноярском крае, жива, а их исчезновение является тщательно спланированной операцией прикрытия. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в комментарии изданию "АиФ".

Он считает, что операция была тщательно продумана, а искать без вести пропавших стоит в США.

Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США сказал Игнатов

Он добавил, что жители любого населенного пункта России, даже самого маленького, Усольцевых бы опознали и сообщили в полицию.

Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года. Известно, что они собирались совершить однодневный поход к горе Буратинка на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли автомобиль, которым пользовалась семья, однако больше никаких следов двоих взрослых и ребенка обнаружено не было.