Криминалист Игнатов: Усольцевы скорее всего спланировали побег в США

Эксперт назвал страну, где искать пропавших Усольцевых Криминалист Игнатов: Усольцевы скорее всего спланировали побег в США

Москва6 июн Вести.Пропавшая в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться за границей, заявил aif.ru криминалист Михаил Игнатов.

Поисковики, спасатели и волонтеры возобновили поиски таинственно пропавшей семьи.

Я склоняюсь к тому, что все‑таки никто их не убивал, что они скрылись сами сказал Игнатов

Эксперт предположил, что искать Усольцевых нужно за рубежом. Вероятно они пересекли границу нелегально и сейчас живут в США.

Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.