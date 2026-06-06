Москва6 июнВести.Пропавшая в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться за границей, заявил aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Поисковики, спасатели и волонтеры возобновили поиски таинственно пропавшей семьи.
Я склоняюсь к тому, что все‑таки никто их не убивал, что они скрылись самисказал Игнатов
Эксперт предположил, что искать Усольцевых нужно за рубежом. Вероятно они пересекли границу нелегально и сейчас живут в США.
Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября 2025 года. Основной версией случившегося остается несчастный случай.