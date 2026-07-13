Москва13 июлВести.Четыре дня поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результата, спасатели обследовали пешком 31 квадратный километр, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" региона.
С 9 по 12 июля спасатели по заявке следователей вышли на дополнительные поиски семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. В поисках были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.
Несмотря на все приложенные усилия, на данный момент семья не найденаотмечается в сообщении
За четыре дня пешком был обследован 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров - на квадроциклах.
Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Следствие считает, что произошел несчастный случай.