Очередные поиски в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результата Спасатели пешком обследовали более 30 квадратных км в поисках семьи Усольцевых

Москва13 июл Вести.Четыре дня поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результата, спасатели обследовали пешком 31 квадратный километр, сообщается в MAX-канале ГКУ "Спасатель" региона.

С 9 по 12 июля спасатели по заявке следователей вышли на дополнительные поиски семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. В поисках были задействованы шесть человек и четыре единицы техники.

Несмотря на все приложенные усилия, на данный момент семья не найдена отмечается в сообщении

За четыре дня пешком был обследован 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности и еще 200 километров - на квадроциклах.

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Следствие считает, что произошел несчастный случай.