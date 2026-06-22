Москва22 июнВести.Больше 50 квадратных километров тайги было обследовано во время дополнительных поисков семьи Усольцевых. Семья не найдена, передает ТАСС со ссылкой на службу "Спасатель".
Дополнительные мероприятия проходили с 17 по 21 июня, в них принимали участие специалисты Зеленогорского поисково-спасательного отделения.
В течение 5 дней краевые спасатели обследовали 51 кв. километр горно-таежной местности. Несмотря на все принятые меры, пропавшая семья пока не найденаговорится в сообщении
Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года.
Ранее следователи объясняли, почему не всех допустили к их поискам.