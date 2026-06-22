Дополнительные поиски Усольцевых в тайге под Красноярском результатов не дали

В поисках Усольцевых обследовано еще 50 кв. километров тайги, результатов нет Дополнительные поиски Усольцевых в тайге под Красноярском результатов не дали

Москва22 июн Вести.Больше 50 квадратных километров тайги было обследовано во время дополнительных поисков семьи Усольцевых. Семья не найдена, передает ТАСС со ссылкой на службу "Спасатель".

Дополнительные мероприятия проходили с 17 по 21 июня, в них принимали участие специалисты Зеленогорского поисково-спасательного отделения.

В течение 5 дней краевые спасатели обследовали 51 кв. километр горно-таежной местности. Несмотря на все принятые меры, пропавшая семья пока не найдена говорится в сообщении

Семья Усольцевых пропала в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года.

Ранее следователи объясняли, почему не всех допустили к их поискам.