Следователи пояснили, почему не всех допустили к поискам Усольцевых СК РФ: к поискам Усольцевых привлекались только профессиональные специалисты

Москва20 июн Вести.К поискам семьи Усольцевых в тайге в цельях безопасности не допускались гражданские и рядовые волонтеры, сообщили РИА Новости в ГУ СК РФ по Красноярскому краю.

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Следствие считает, что произошел несчастный случай.

К работам привлекались только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда "ЛизаАлерт" сказал представитель главка

Он пояснил, что решение о недопуске гражданских лиц и рядовых волонтеров было принято из соображений безопасности