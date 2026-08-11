В СК назвали приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых Несчастный случай или криминал против Усольцевых могли стать причиной их пропажи

Москва11 авг Вести.Несчастный случай или возможный криминал в отношении семьи Усольцевых стал причиной их пропажи в горной тайге под Красноярском осенью 2025 года, сообщили ТАСС в Следственному комитете региона.

По данным ведомства, следствие по уголовному делу продолжается.

Среди приоритетных версий: несчастный случай и возможное совершение в отношении членов семьи преступления рассказали в СК

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Возбуждено уголовное дело.