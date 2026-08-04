В СК назвали две главные версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае

СК проверяет две основные версии исчезновения семьи Усольцевых В СК назвали две главные версии пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае

Москва4 авг Вести.Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжает разбираться в обстоятельствах пропажи семьи Усольцевых. В ведомстве назвали две основные версии произошедшего. Об этом в эксклюзивном комментарии изданию aif.ru сообщила помощник руководителя ведомства СК Анастасия Дядечкина.

По словам представителя следствия, приоритетной остается версия несчастного случая. Также рассматривается криминальная версия. Другие предположения в ходе расследования не нашли подтверждения.

Приоритетными все так же остаются две версии. Приоритетная версия - это несчастный случай, и также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения цитирует Анастасию Дядечкину aif.ru

В настоящее время следователи сосредоточены на процессуальных действиях. Новых поисков пока не планируется.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью исчезли в конце сентября 2025 года. Они собирались в однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. Их автомобиль нашли в начале маршрута, но следов взрослых и ребенка обнаружить не удалось, несмотря на масштабные поиски с участием десятков волонтеров и дронов.

Ранее депутат Заксобрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш, прошедший маршрутом Усольцевых, заявил, что в тех местах легко сбиться с пути и получить травму, особенно при непогоде.