Родственник Усольцевых пока не обращается в суд для признания семьи умершей

Сын пропавшей Усольцевой откладывает обращение в суд о признании семьи умершей Родственник Усольцевых пока не обращается в суд для признания семьи умершей

Москва5 июл Вести.Сын пропавшей Ирины Усольцевой - Даниил Баталов не планирует пока обращаться в суд о признании пропавшей семьи умершими, заявил он ТАСС.

Честно сказать, я очень не хочу этого делать. Понимаю, что рано или поздно придется, но предпочту откладывать. Пока нет, не подаю в суд сообщил Баталов

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Следствие считает, что произошел несчастный случай.