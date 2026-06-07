Москва7 июнВести.Сына Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и дочкой пропала в красноярской тайге осенью 2025 года, не оповещали о возобновлении масштабных поисков. Об этом Даниил Баталов рассказал в беседе с РИА Новости.
Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поискиприводит агентство слова своего собеседника
Семья Усольцевых – двое взрослых и пятилетняя девочка – пропали в районе поселка Кутурчин во время похода к горе Буратинка 28 сентября. Активная фаза поисков завершилась через месяц после их исчезновения, ее возобновили 4 июня.
Основной версией случившегося остается несчастный случай.