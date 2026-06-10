За скалами Буратинка и Мальвинка в поисках Усольцевых обследовали 1 000 кв. м

В поисках Усольцевых спасатели обследовали около 1 тысячи "квадратов" За скалами Буратинка и Мальвинка в поисках Усольцевых обследовали 1 000 кв. м

Москва10 июн Вести.Спасатели обследовали около 1 тысячи квадратных метров за скалами Буратинка и Мальвинка в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщило управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии в MAX.

В ходе поисков обследовано около 1 тысячи кв. км. труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, представляющем наибольший интерес для поиска говорится в публикации

Также сообщается, что в зоне поиска пешие группы нашли и изъяли вещи, которые могли принадлежать пропавшим людям.

Супружеская пара и их пятилетняя дочь исчезли 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в направлении Кутурчинского Белогорья.