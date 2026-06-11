Во время поисков семьи Усольцевых обнаружены кружки, зажигалки и кости Кружки, зажигалки, кости нашли в тайге в ходе поисков семьи Усольцевых

Москва11 июн Вести.В Красноярском крае в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых были найдены некоторые вещи, пишет KP.RU.

В их числе – обломок палки для скандинавской ходьбы. Однако вероятность того, что палка принадлежит кому-то из Усольцевых, низкая – семья скандинавской ходьбой не увлекалась, отмечает издание.

Поисковики обнаружили и другие личные вещи, в частности кружки и зажигалки. Также были обнаружены кости, но оказалось, что они принадлежат животным.

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С собой они взяли собаку. С тех пор их судьба неизвестна. Следствие считает, что произошел несчастный случай.