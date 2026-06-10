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Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в месте поисков Усольцевых

Найденной при поиске Усольцевых вещью оказалась палка для скандинавской ходьбы Часть палки для скандинавской ходьбы нашли в месте поисков Усольцевых

Москва10 июн Вести.В районе поиска пропавшей семьи Усольцевых обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Ранее стало известно, что пешие поисковые группы нашли вещи, которые могли принадлежать Усольцевым.

Один из участников поиска сообщил ТАСС, что была найдена часть палки для скандинавской ходьбы говорится в публикации

Спасатели обследовали уже около 1 тысячи квадратных метров территории за скалами Буратинка и Мальвинка, чтобы найти пропавшую семью.