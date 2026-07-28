Москва28 июл Вести.Повторить маршрут пропавшей семьи Усольцевых решил депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш. Он побывал в Кутурчинском Белогорье — в районе скалы Буратинка, сообщает aif.ru.

Осмотрев местность, Кулеш пришел к выводу, что даже опытный турист может потерять ориентацию в этом районе.

Тропа наверху хоть и промаркирована, но выход на нее совершенно неочевиден. Без точной метки в навигаторе или хотя бы в телефоне вернуться обратно на ту же тропу, по которой вы только что пришли к скалам, непросто