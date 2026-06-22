Москва22 июн Вести.Журналисты восстановили весь маршрут пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, первая остановка путешественников была в поселке Мина. По словам местных, там Усольцевы купили напитки, снеки и нож.

Потом они проехали два километра, остановились и пешком поднялись на гору, с которой открывается красивый вид на Минскую петлю — изгибы реки Мина говорится в публикации

На этом месте Усольцевых видела местная учительница. Она поговорила с ними и по просьбе Ирины сделала фотографию. Встреча произошла около 17.00.

Затем семья проехала еще шесть километров до поселка Кутурчин и заселилась в домик на турбазе. Здесь Усольцевы переночевали, а на следующий день, 28 сентября, спросили у администратора маршрут до Камня Желаний и скалы Мальвинка, выселились и уехали на машине.

На окраине поселка они остановили автомобиль, припарковались и пошли пешком. После этого Усольцевых никто не видел.