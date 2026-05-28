Москва28 маяВести.Двоих несовершеннолетних мальчиков, которые потерялись в районе Софийских озер в Архызском районе Карачаево-Черкесии, оперативно отыскали, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
О состоянии найденных детей не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.
Софийские озера в Карачаево-Черкесии – популярная достопримечательность у любителей горного туризма.