В Карачаево-Черкесии живыми найдены две туристки, пропавшие в горах

Спасатели нашли двух туристок в горах Карачаево-Черкесии, они живы В Карачаево-Черкесии живыми найдены две туристки, пропавшие в горах

Москва6 мая Вести.В горах Карачаево-Черкесии обнаружены две пропавшие туристки из Астраханской области. Они живы и не нуждаются в медицинской помощи, сообщает РЕН ТВ.

Спасатели обнаружили их в районе озера Любви. Они находились на высоте 2 400 км над уровнем моря. В настоящее время их сопровождают до ближайшего населенного пункта.

О пропаже двух девушек стало известно 5 мая. Они перестали выходить на связь, после чего их родственники обратились в МЧС России.

Маршрут туристок был зарегистрирован, спасатели вели поиски в двух его районах.

В общей сложности в поисках были задействованы 15 сотрудников ведомства.