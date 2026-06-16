Пропавшие в Петрозаводске девочки найдены живыми Пропавшие в Карелии сестры найдены живыми

Москва16 июн Вести.В Петрозаводске найдены живыми сестры 7 и 12 лет, которые накануне вечером ушли из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщает СУ СК России по Карелии.

Детей искали правоохранители и волонтеры. Где именно их обнаружили, не уточняется.

Несовершеннолетние найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С ними проводятся необходимые проверочные мероприятия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что силовики также беседуют с законными представителями девочек. Детали случившегося выясняются.