Москва16 июнВести.В Петрозаводске найдены живыми сестры 7 и 12 лет, которые накануне вечером ушли из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщает СУ СК России по Карелии.
Детей искали правоохранители и волонтеры. Где именно их обнаружили, не уточняется.
Несовершеннолетние найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С ними проводятся необходимые проверочные мероприятияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что силовики также беседуют с законными представителями девочек. Детали случившегося выясняются.