Москва15 июлВести.Найденные подростки, которые ушли из дома 13 июля, объяснили свое долгое отсутствие желанием прогуляться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Карелии.
Они шли пешком, где-то ехали на попутках. Объяснили тем, что решили погулятьговорится в сообщении
Брат и сестра 11 и 13 лет отправились пешком из Кондопоги в Петрозаводск, расстояние между городами составляет более 50 километров.
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Карелии сообщил о пропаже двух детей 14 июля.
Детей искали добровольцы, сотрудники полиции, местные жители и родственники. Их нашли вечером того же дня в Петрозаводске. Вскоре их передали сотрудникам полиции.