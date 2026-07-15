Найденные подростки дошли из Кондопоги до Петрозаводска

Пропавшие в Карелии дети хотели прогуляться и прошли 50 км Найденные подростки дошли из Кондопоги до Петрозаводска

Москва15 июл Вести.Найденные подростки, которые ушли из дома 13 июля, объяснили свое долгое отсутствие желанием прогуляться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Карелии.

Они шли пешком, где-то ехали на попутках. Объяснили тем, что решили погулять говорится в сообщении

Брат и сестра 11 и 13 лет отправились пешком из Кондопоги в Петрозаводск, расстояние между городами составляет более 50 километров.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Карелии сообщил о пропаже двух детей 14 июля.

Детей искали добровольцы, сотрудники полиции, местные жители и родственники. Их нашли вечером того же дня в Петрозаводске. Вскоре их передали сотрудникам полиции.