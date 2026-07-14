Москва14 июлВести.В Карелии пропали 13-летняя Алина Гежа и ее 11-летний брат Илья Гежа, с 13 июля местонахождение детей неизвестно. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Гежа Илья. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: черная футболка, синие брюки, синие резиновые тапкисказано в ориентировке, опубликованном в сообществе ПСО во "Вконтакте"
Отмечается, что Алина ростом 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие; была одета в белую футболку, розовые шорты, при себе был темно-синий с розовыми единорогами рюкзак.
Детей ищут в Петрозаводске и Кондопоге.