В Карелии пропали 13-летняя девочка и ее 11-летний брат

Девочка-подросток и ее 11-летний брат пропали в Карелии В Карелии пропали 13-летняя девочка и ее 11-летний брат

Москва14 июл Вести.В Карелии пропали 13-летняя Алина Гежа и ее 11-летний брат Илья Гежа, с 13 июля местонахождение детей неизвестно. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Гежа Илья. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: черная футболка, синие брюки, синие резиновые тапки сказано в ориентировке, опубликованном в сообществе ПСО во "Вконтакте"

Отмечается, что Алина ростом 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие; была одета в белую футболку, розовые шорты, при себе был темно-синий с розовыми единорогами рюкзак.

Детей ищут в Петрозаводске и Кондопоге.