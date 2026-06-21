В Барнауле ищут подростка, пропавшего шесть дней назад В Барнауле ведутся поиски 14-летнего подростка, пропавшего 15 июня

Москва21 июн Вести.В Барнауле ищут 14-летнего подростка, информации о местионахождении которого нет с 15 июня. Данные о поисках опубликовал добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в регионе.

Пропал Устинков Тимофей Даниилович, 14 лет, г. Барнаул, Алтайский край. С 15 июня 2026 года его местонахождение неизвестно говорится в сообщении ДПСО

Подросток худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые, ростом 176 сантиметров. Во что он был одет и где именно его видели последний раз, не уточняется.