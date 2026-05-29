В Тольятти разыскивают пропавшего подростка Полиция и волонтеры разыскивают пропавшего в Тольятти подростка

Москва29 мая Вести.Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего жителя Тольятти, он пропал вечером 25 мая текущего года, сообщается в MAX-канале управления МВД по Самарской области.

Полицейскими разыскивается без вести пропавший юноша 2012 года рождения, 25 мая примерно в 18.00 часов он вышел из здания на улице Дзержинского в Тольятти. До настоящего времени его местонахождение неизвестно отмечается в сообщении

Ориентировка с его приметами направлена и волонтерам. На вид ему 15 лет, рост 170 см, худощавый, волосы русые, глаза карие. Был одет в футболку и шорты серого цвета, черные кроссовки.