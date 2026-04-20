СК: в Южно-Сахалинске разыскивается пропавший четыре дня назад подросток

Москва20 апр Вести.Следователи Южно-Сахалинска проводят процессуальную проверку по факту безвестного отсутствия подростка 2010 года рождения, сообщается в MAX-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Розыск несовершеннолетнего, который 16 апреля 2026 в вечернее время ушел с работы и до настоящего времени его местонахождение не установлено отмечается в сообщении

Был одет в пальто черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки коричневого цвета. На вид славянской внешности, худощавого телосложения, рост 175 см, обесцвеченные волосы средней длины, глаза карие.