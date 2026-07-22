В Бурятии разыскивается ушедший из дома более двух недель назад подросток МВД: полиция Бурятии разыскивает ушедшего из дома 5 июля подростка

Москва22 июл Вести.В Бурятии разыскивается несовершеннолетний, который ушел из дома 5 июля и до сих пор не вернулся, сообщается в MAX-канале МВД республики.

Сотрудниками полиции разыскивается 16-летний подросток, который ушел из дома 5 июля и до настоящего времени не вернулся отмечается в сообщении

В полиции пояснили, что ранее он уходил из дома. Приметы: азиатской внешности, среднего телосложения, рост 165 - 170 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Был одет в коричневую футболку, серые спортивные брюки, серые кроссовки.