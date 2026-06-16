В полиции Бурятии сообщили о розыске двух пропавших три дня назад подростков

В Бурятии разыскивают двух подростков В полиции Бурятии сообщили о розыске двух пропавших три дня назад подростков

Москва16 июн Вести.В Бурятии разыскиваются двое несовершеннолетних, которые ушли из дома 13 июня, сообщается в MAX-канале МВД республики.

Разыскиваются двое подростков, которые вечером 13 июня ушли из мест проживания в селе Новый Заган Мухоршибирского района и до настоящего времени не вернулись отмечается в сообщении

Уточняется, что ранее подростки неоднократно допускали самовольные уходы. Последний раз их видели 15 июня на автовокзале в Улан-Удэ. Одному ребенку - 15 лет, второму – 14. Один – инвалид, второй состоит на учете в ПДН.