В Иркутске ищут 8-летних двойняшек, которые ушли из дома и не вернулись В Иркутске полиция ищет двух 8-летних двойняшек

Москва7 авг Вести.В Иркутске разыскиваются восьмилетние двойняшки – брат и сестра, которые вышли на прогулку из дома днем 7 августа и не вернулись. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Полицейские устанавливают местонахождение детей.

Сегодня в дежурную часть полиции с заявлением обратилась мать детей. По ее словам, около 12.00 брат и сестра ушли из дома, расположенного по улице Ивана Галкина, и до настоящего времени не вернулись отмечается в сообщении

Уточняется, что на девочке были светлая футболка, голубые шорты, светлая бейсболка и светлые кроссовки. На ее брате были темная футболка, темные шорты, светлые кроссовки и темная бейсболка. При себе у него был желтый пакет.

При наличии какой-либо информации о детях, можно позвонить по телефонам: 102 и 8 (964) 277-87-87.