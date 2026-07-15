В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших братьев 8 и 12 лет

Двое несовершеннолетних братьев пропали в Свердловской области В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших братьев 8 и 12 лет

Москва15 июл Вести.В Свердловской области полиция разыскивает двух пропавших братьев — 8-летнего Артема и 12-летнего Владислава Кочевых. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Дети 14 июля в 13.00 по местному времени ушли из квартиры по ул. Комсомольская на прогулку и не вернулись. Однако к правоохранителям мать обратилась только 15 июля.

Приметы Владислава: рост 140 см, глаза голубые, плотного телосложения. Одет: черная ветровка, черные спортивные штаны, кроссовки белые с синим рисунком. Приметы Артема: рост 128 см., худощавое телосложение, глаза светло-голубые Одет: синяя футболка, черные шорты, черные кроссовки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В розыске задействовано 56 представителей МВД. Отрабатывается круг знакомых детей, места их возможного нахождения, авто- и ж/д станции, торговые центры. Также отрабатывается версия, что Владислав и Артем могли отправиться к своей бабушке в деревню Коуровку, связь с которой у родителей отсутствует.

Всего в семье воспитывается четверо сыновей, кроме двух пропавших, есть 11-летний и … [годовалый]. Мобильных телефонов у ребят с собой нет. Возможно, наличие у них 5000 рублей, взятых у родителей. Склонностей к экстремальным путешествиям также не наблюдалось приводит ведомство слова официального представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых

В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ.

Граждан, располагающих сведениями о возможном местонахождении детей, попросили позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области или в дежурную часть ОВД Первоуральска.