За сутки в Удмуртии пропали 11 подростков, все найдены живыми

В Удмуртии за сутки разыскали 11 пропавших подростков За сутки в Удмуртии пропали 11 подростков, все найдены живыми

Москва26 июн Вести.В Удмуртии за минувшие сутки пропали 11 подростков. Всех удалось найти живыми и невредимыми. Об этом сообщило Управление добровольческих поисково-спасательных отрядов республики в социальной сети "ВКонтакте".

Первыми потерялись трое детей из Сарапула - 12, 11 и 10 лет. Они ушли с территории школьного лагеря и не вернулись. Их искали пять часов. В результате сотрудники МВД нашли ребят в заброшенном строении.

По сообщениям поисково-спасательных отрядов ПСО "Сарапул" и ДПСО "Ижевск", первыми пропавшими стали 3 подростка в Сарапуле… По тревоге подняты поисковый отряд и МВД "Сарапульский", в течение пяти часов велись поиски… Дети были найдены в одном из заброшенных строений ... и возвращены домой говорится в публикации управления

В Ижевске из специального учреждения сбежал 17-летний подросток. Позднее его задержали полицейские.

Днем в Завьяловском районе четверо ребят в возрасте от 10 до 12 лет уехали на велосипедах к пруду и через какое-то время перестали выходить на связь. Спасатели и полиция обнаружили их на берегу.

Вечером в Ижевске пропали две девочки 8 и 9 лет - их удалось оперативно найти.

Еще одного подростка, числившегося без вести пропавшим, задержали в Завьяловском районе.

Все дети возвращены домой, их жизням ничего не угрожает.