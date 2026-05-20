Подросток утонул в пруду в Удмуртии В Удмуртии 17-летний подросток утонул в пруду

Москва20 мая Вести.Вблизи села Люк в Удмуртии 17-летний подросток утонул, купаясь в пруду. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Трагедия произошла вечером 19 мая. Предварительно, несколько детей приехали к водоему, чтобы искупаться. Тогда двое юношей решили переплыть пруд, однако один из них утонул.

Его тело было найдено 20 мая и поднято из воды силами водолазов поисково-спасательной службы Комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС также отметили, что вода еще может быть холодной, в связи с чем представляет опасность, поскольку может вызвать судороги и остановку сердца. Ко всему прочему, до официального открытия пляжа, которое обычно проходит 1 июня, дно водоема не проверено. Там могут быть коряги, стекла, арматура и илистые ямы, которые опасны для жизни и здоровья.